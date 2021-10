RallyLegend: show nel pomeriggio del sabato, protagonisti i sammarinesi

Una delle prime visite degli Eccellentissimi Capitani Reggenti Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini è a RallyLegend, in particolare al Village. Accompagnati dagli organizzatori, i Capi di Stato hanno potuto ammirare le splendide vetture che la stanno facendo da padrone in questo weekend sammarinese. Nel pomeriggio è stata la volta delle prove speciali, partendo da chi di spettacolo se ne intende: le CK Legend – in onore di Christof Klausner, pilota austriaco scomparso solo qualche mese fa – hanno acceso gli animi dei tifosi. Da Diana a Kelly, ce ne sono per tutti i gusti. Poi la gara vera. Nelle “Heritage” - originali vetture degli anni '70 - c'è Fabbrica davanti a tutti con una Porsche 91. Alle sue spalle la bellissima Lancia Stratos di "Febis", staccata di solo due decimi.









Tra una categoria e l'altra, invece, lo show degli apripista con le Legend Stars. Gigi Galli su una Kia Rio da oltre 600CV e con gomme da neve, Miki Biasion sulla nuovissima Hyundai i20 WRC Plus e Craig Breen con la Ford Escort WRC degli anni '90. Derapate e grande velocità. Così come nelle altre 3 categorie. Nella WRC comanda il danese Kristian Poulsen – anche lui su Hyundai – con 35 secondi di vantaggio sull'olandese Wevers e 45 sullo svizzero Puricelli. Nelle Myth crolla la Subaru Impreza 555 di Carlo Boroli, in testa dopo le prove notturne, a causa di una penalità. Ora in testa c'è il francese Francois Delecour con la bellissima Ford Sierra Cosworth 4x4 e a ruota il sammarinese Marcello Colombini, staccato di 27 secondi con la BMW. Anche nelle Historic c'è un pilota biancazzurro secondo, Stefano Rosati, che con la storica Talbot Lotus accusa 9 secondi di ritardo da Simone Brusori con la Porsche 911 del 1985. Tutto questo dopo 5 prove speciali, c'è ancora tempo per gli appassionati di divertirsi a questo entusiasmante RallyLegend.