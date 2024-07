Simone Campedelli ha vinto il rally del Casentino

Dopo essersi aggiudicato sei delle otto prove speciali in programma, Simone Campedelli ha vinto il 44esimo Rally del Casentino, terzo appuntamento dell'International Rally Cup. Al debutto nella gara toscana, il pilota romagnolo ha preso il comando della classifica fin dal primo tratto cronometrato, per poi consolidare il margine di vantaggio nella seconda prova della prima giornata. L'unico che è riuscito a reggere il ritmo di Campedelli è stato Alessandro Re che ha fatto segnare il miglior tempo nella terza e nella quinta prova speciale. La gara si è decisa nell'ultima prova, i ventinove chilometri e quattrocentocinquanta metri della speciale di Talla. Simone Campedelli, che partiva con un vantaggio di poco superiore ai 4 secondi, non ha sbagliato praticamente nulla. Il portacolori di casa Skoda è stato nettamente il più veloce, andando a conquistare il rally del Casentino e la seconda vittoria stagionale. Davvero sfortunato Alessandro Re. Al volante di una Volkswagen Polo Rally2, il pilota lombardo è stato rallentato da un problema elettrico e si è dovuto accontentare del quinto posto assoluto. Entusiasmante invece il duello per il secondo posto che ha premiato Stefano Albertini, navigato da Danilo Fappani. Il pilota bresciano ha chiuso con un vantaggio di appena 9 decimi sulla Skoda di Fabio Andolfi e Manuel Fenoli. Quarta posizione per lo sloveno Bostjan Avbelj, vincitore del Casentino nella stagione 2022. Sesto posto assoluto per i toscani Rudy Michelini e Nicola Angilletta, ancora in cerca del miglior feeling con la Skoda Fabia RS, mai utilizzata in precedenza. Prossimo appuntamento con l'International Rally Cup, il 27 e 28 settembre, con la decima edizione del rally Valli della Carnia.