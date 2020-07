SS600: Luca Bernardi vince anche a Misano

Luca Bernardi

Terza vittoria stagionale per Luca Bernardi che dopo il terzo posto di gara1, si prende la vittoria in gara2 sul circuito di Misano. Il pilota sammarinese sale sul gradino più alto del podio davanti a Stefano Valtulini e Marco Bussolotti. Con questo successo il pilota del Titano sale a quota 91 punti in classifica generale con tre vittorie su quattro gare. Prossimo appuntamento con il CIV SS600 a Imola nel week del 5/6 settembre.