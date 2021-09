SuperSport: Luca Bernardi sarà sottoposto a intervento chirurgico

In seguito all’incidente avvenuto durante il primo giro di Gara 2 del Mondiale SuperSport a Magny – Cours, Luca Bernardi sarà sottoposto a intervento chirurgico all'Ospedale Bufalini di Cesena per intervenire sulla frattura della vertebra T12. A questo punto diventa praticamente impossibile rivedere il pilota sammarinese in pista nei tre round consecutivi di Barcellona, Jerez e Portimao. Da valutare, dunque, anche i tempi di recupero post operatori. La speranza è di ritrovare Bernardi in Indonesia a metà novembre.