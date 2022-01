Team Gresini torna in MotoGP: Bastianini e Di Giannantonio sulle nuove Ducati

Il sogno di Fausto Gresini si è finalmente avverato: riportare la propria creazione, il proprio team in MotoGP. Merito di chi ha creduto in questo progetto, tornato nella classe regina 7 anni dopo la sua ultima apparizione: su tutti la moglie Nadia Padovani, diventata proprietaria della squadra. A Faenza sono state, quindi, svelate le nuovissime e bellissime Ducati Desmosedici GP21 che esordiranno in Qatar il prossimo 6 marzo. A guidarle due piloti italiani e certamente ambiziosi: il riminese Enea Bastianini – campione del mondo in Moto2 nel 2020 e reduce da due podi a Misano nella stagione d'esordio – e il romano Fabio Di Giannantonio, al debutto assoluto in MotoGP dopo 3 anni nella classe inferiore. I due si ritrovano dopo aver corso insieme in Moto3 nel 2016.

L'obiettivo di Gresini Racing è quello di essere protagonista fin da subito e i primi test effettuati a fine novembre a Jerez hanno confermato queste sensazioni. “Qualche volta vorremmo farci vedere anche nel parco fermo” ha affermato Nadia che, nel ruolo di coach, ha confermato l'ex pilota sammarinese Manuel Poggiali. Dopo le stagioni in Moto2 e Moto3, il due volte iridato seguirà e dispenserà consigli a Bastianini e Di Giannantonio nelle 21 gare in programma.