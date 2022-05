Terra Storico, Rally Adriatico: "Lucky" vince, 2° il sammarinese Pelliccioni

Gli sterrati attorno a Urbino sono stati grandi protagonisti non solo per il CIRT, ma anche per il Campionato Italiano Rally Terra Storico con la quarta edizione del Medio Adriatico. E la vittoria del terzo round del tricolore riservato alle vetture storiche è andato a “Lucky” Battistolli con Fabrizia Pons alle note. Il pilota vicentino, al volante di una Lancia Delta Integrale, ha letteralmente dominato la gara conquistando 8 prove speciali sulle 9 in programma. Un risultato che vale a “Lucky” il primo successo stagionale dopo l'assenza al Valle del Tevere e in Val d'Orcia e il primato nella generale del 4 Ruote Motrici.

Alle sue spalle sventola la bandiera di San Marino con Bruno Pelliccioni che, navigato da Mirco Gabrielli, ha ottenuto il secondo posto assoluto e la vetta del 2 Ruote Motrici. Il biancazzurro ha chiuso a circa 2 minuti di ritardo dal leader con la sua Ford Escort. Piazzamento importante anche per Corrado Costa e Domenico Mulatoni – sesti assoluti con la Opel Corsa – mentre sono a ridosso della top 10 Stefano Pellegrini e Simone Gasperoni, rispettivamente 11° e 12°. Tornando nelle posizioni di testa chiude il podio Fabrizio Bacci su Ford Sierra Cosworth, l'unico a vincere una prova oltre a “Lucky”. I piloti del Terra Storico torneranno a sfidarsi proprio sul Titano con il Rally di San Marino a metà luglio.