TGE, a Matelica show di Brisigotti

L'enduro dello stivale torna a Matelica per una prova valida sia per il Campionato Italiano Major che per il Regionale Marche. Un percorso di 60 km – 3 prove di fettucciato e altrettante in linea – sul quale la pioggia battente si diverte a sconvolgere le classifiche, premiando le capacità d'adattamento di Michele Brisigotti. Il pilota del TGE primeggia in entrambe le categorie di gara – Expert 450 nell'Italiano, Major 4T nel Regionale – e nella classifica assoluta porta a casa rispettivamente un 12° - precedendo mostri sacri come Dall'Ava e Politanò – e un 5° posto. Podio di categoria, nell'Italiano, anche per Cristian Monaldi, 3° nella Expert 250 e 52° assoluto.

Sempre nella prova Nazionale ci sono il 5° posto di Fabrizio Muccioli, nella Veteran, e di Fabio Stolfi, nella Ultraveteran. In quest'ultima categoria c'è anche il 12° di Claudio Lanci, uno dei piloti TGE ad aver maggiormente accusato il maltempo. L'altro è Loris Rastelli, 13° nella Expert 300 2T. Per quel che riguarda il Regionale Marche, oltre agli exploit di Brisigotti c'è il 3° posto nella Veteran di Muccioli, 21° in assoluto. Nella generale bene anche Monaldi, 16° assoluto e 4° nella Major 4T. Nella Major 2T c'è il 5° posto di classe di Rastelli, mentre Stolfi e Lanci sono 8° e 10° nella Veteran.