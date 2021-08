"Chiedo scusa alla Yamaha, ho guidato nel modo sbagliato. E' stato un momento di frustrazione per i risultati che non arrivano nelle gare precedenti. Non ho mai voluto mettere in pericolo gli altri o danneggiare la moto, ma ammetto di avere sbagliato.

Così Maverick Vinales commentando la sospensione da parte della Yamaha.