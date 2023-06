WRC, Kenya: Ogier vince il Safari Rally

Tra leoni, zebre e giraffe spunta – con forza e autorità – Sebastien Ogier. Il transalpino trionfa al Rally Safari in Kenya e manda un bel segnale a tutto il WRC: nonostante l'impiego part-time, l'8 volte iridato è ancora in lotta per un titolo mondiale che sarebbe clamoroso considerando la disparità di numero di gare rispetto agli altri rivali. Simbolo di una superiorità netta da parte di Ogier che, dopo aver vinto a Montecarlo e in Messico, si ripete anche in uno dei rally più imprevedibili della stagione. Autentico dominio del francese che si è preso la vetta della classifica fin dal venerdì e non l'ha più lasciata. Prova di forza anche della Toyota che porta a casa un altro poker storico in Kenya, il terzo della casa giapponese. E il primo – curiosamente - era arrivato esattamente 30 anni fa, nel 1993, con Kankkunen, Alen, Duncan e Iwase.

L'Africa è terra fertile per Toyota che – come detto – vince con Ogier e allunga in testa al mondiale costruttori visto il disastro Hyundai con il ritiro di Lappi – che si trovava saldamente in terza posizione – e l'8° posto di Thierry Neuville. Weekend con diversi problemi per il belga, unica consolazione i 5 punti ottenuti per il successo nella Power Stage finale. Per quanto riguarda il titolo piloti, il campione del mondo in carica Kalle Rovanpera mantiene la leadership grazie al 2° posto ottenuto in Kenya – a poco meno di 7'' da Ogier – ma perde qualche punto. Saranno decisivi i prossimi round, soprattutto per capire a quante gare parteciperà Seb. Bella lotta anche per il podio con il britannico Elfyn Evans che batte Katsuta, con il giapponese tradito da un guasto al pacchetto elettrico nelle ultime speciali. Il WRC lascia il Kenya e si prepara a un doppio appuntamento nordico per l'estate: prima l'Estonia a fine luglio, poi la Finlandia ad inizio agosto.