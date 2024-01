WRC, Montecarlo: Neuville sorpassa Evans

Sorpassi e controsorpassi al vertice: il Rally di Montecarlo non sta certamente tradendo le attese. Dopo una prima due giorni dominata da Elfyn Evans, la seconda tappa della storica gara – giunta all'edizione numero 92 – si è aperta con l'assolo di Thierry Neuville. Il belga della Hyundai ha fatto la differenza soprattutto nella nona prova speciale recuperando oltre 10 secondi a quello che – presumibilmente – sarà il grande rivale del Mondiale 2024, visti gli impegni part-time di Ogier e Rovanpera. Al termine dell'11° stage comanda proprio Neuville con 5 secondi di vantaggio sul britannico. Osserva con attenzione, a debita distanza, il re di Montecarlo Sebastien Ogier: l'alfiere Toyota ha già fatto segnare il miglior crono in 4 PS e si trova a soli 7 secondi di distanza dal leader.

Più staccati invece Ott Tanak – quarto a più di un minuto – e le Ford di Adrien Fourmaux e Gregoire Munster, rispettivamente quinte e seste ma entrambe lontanissime dalla vetta. Sta stupendo invece Nikolay Gryazin, vincitore dell'ultimo Rally di San Marino: il pilota Citroen è 8° assoluto, il migliore tra le Rally2. Nel pomeriggio altre 3 prove speciali che assegneranno i primi punti, secondo il nuovo sistema di punteggio.