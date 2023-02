WRC, Svezia: a Rovanpera lo shakedown

Il Rally di Svezia compie 70 anni e accoglie i piloti del WRC con le sue tradizionali strade innevate. Una location quasi fiabesca dove i grandi del Mondiale si daranno battaglia per quello che è il secondo appuntamento stagionale, dopo il successo di Sebastien Ogier a Montecarlo all'esordio. L'otto volte iridato, per il secondo anno in “part-time” con la Toyota, non risulta nell'elenco iscritti del Rally e così la scena – sulla carta – sarà tutta per il campione del mondo in carica Kalle Rovanpera. Il giovane talento finlandese, al momento, non ha tradito le aspettative chiudendo davanti a tutti lo shakedown. Un solo decimo di vantaggio sul connazionale Esapekka Lappi, al volante di una Hyundai.

Anche in Svezia sarà una bella lotta tra la scuderia giapponese e quella coreana: dopo Rovanpera e Lappi, infatti, ci sono prima le due Toyota di Katsuta ed Evans poi le due Hyundai di Breen e Neuville. Sembrano più attardate, invece, le Ford con Ott Tanak solo settimo e Loubet ottavo. Da questa sera il via alla gara con la prova spettacolo di 5.16km, poi le speciali. Saranno 18 nel corso dei 4 giorni di gara: in Scandinavia si preannuncia il solito spettacolo.