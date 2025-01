Atletica, Alessandra Gasparelli: "Il record un ottimo modo per iniziare il 2025"

Nel video l'intervista a Alessandra Gasparelli

Al PalaCasali di Ancona, Alessandra Gasparelli ha stabilito il nuovo record sammarinese sui 200 metri con il tempo di 24.24. Una bella soddisfazione per la velocista biancoazzurra alla prima uscita stagionale:

"Sono molto felice perché, diciamo, era una prima gara per spaccare il ghiaccio per la nuova stagione e però sono davvero tanto felice del risultato perché non è una mia gara, quindi non mi aspettavo di fare un tempo buono e quindi mi fa ben sperare per la stagione"

Un secondo tempo comunque importante e in un meeting di livello?

"Sì, esattamente, perché comunque è una gara normalissima però credo che dalle Olimpiadi ho preso tanta sicurezza in me, tanta capacità di poter far vedere quanto valgo non solo nella mia gara, ma anche in una gara che non è proprio mia".

Si lavora naturalmente in questo anno per i giochi dei piccoli stati? "

"Sì, sì, allora sicuramente un obiettivo è quello perché è una gara importante per noi e stiamo lavorando appunto per andare forti lì, per fare un grande tempo e chissà, anche magari portare una medaglia a casa".

Ti piacciono più i 100 o i 200 a questo punto?

"No, allora i 200 non sono male, ma i 100 sono la mia gara, quindi carini, ma resto sui miei 100".