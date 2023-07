Aurora Toccaceli terza nella Coppa Italia acque libere

Al Bacino di Suviana, in provincia di Bologna, si è svolta la terza prova della Coppa Italia di Nuoto Pinnato in acque libere, alla quale ha partecipato anche la Federazione Sammarinese Attività Subacquee con l’atleta Aurora Toccaceli. La sammarinese, impegnata sulla distanza dei 1000m pinne, è partita in tarda mattinata ed è riuscita a mantenere la nuotata per tutto il tempo chiudendo al 16° posto assoluto e posizionandosi al terzo gradino del podio di seconda categoria. Toccaceli ha migliorato di diversi secondi il proprio tempo e sta preparando i campionati italiani, prossimo appuntamento fissato in calendario.