Baldiserra: "Nel 2023 parteciperemo a gare internazionali. Peccato non ci sia il ciclismo ai Giochi di Malta"

Nel video l'intervista a Valter Baldiserra, Presidente Federazione Sammarinese Ciclismo

"Un vero peccato - dichiara Valter Baldiserra - non ci sia la gara di ciclismo a Malta, dopo i due ori ottenuti a San Marino 2017, il ciclismo non era contemplato in Montenegro e tornerà solo ad Andorra 2025". "Per noi - continua il presidente della Federciclismo sammarinese - i GPSE sono un traino importantissimo per i nostri giovani. Comunque - conclude - anche nel 2023 parteciperemo ad diverse gare internazionali, tra questi anche gli Eyof ".

