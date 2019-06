Baseball: San Marino sconfitto nuovamente dal Bologna

Bologna sconfigge San Marino 3-2 nella prima partita del weekend. Al Gianni Falchi finisce come nel girone d’andata: con Unipolsai a festeggiare il successo e i Titani che, dopo aver giocato alla pari, escono sconfitti. Anche stavolta San Marino batte più degli avversari, con 9 valide a 7. Nella prima partita di campionato invece aveva realizzato 6 a 3, mentre in gara2 dell’andata era finita in parità, con 7 a 7.