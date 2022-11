Biancazzurri in viaggio verso Mersin: da martedì scatta il Mondiale

La Nazionale sammarinese di bocce è in viaggio verso Mersin, in Turchia, dove fino a sabato andranno in scena i Campionati Mondiali di specialità. La delegazione biancazzurra è composta dagli atleti Anna Maria Ciucci, Enrico Dall’Olmo, Jacopo Frisoni e Stella Paoletti - gli stessi che in estate hanno preso parte ai Giochi del Mediterraneo – accompagnati dal tecnico Marco Cesini e dal fisioterapista Nicola Galli. Al Mondiale partecipano 20 Nazioni. San Marino schiera Jacopo Frisoni nel singolo maschile e Stella Paoletti in quello femminile; la coppia mista starà composta da Enrico Dall’Olmo e Anna Maria Ciucci, mentre Dall’Olmo e Paoletti gareggeranno anche nel tiro di precisione. Prevista, poi, la partecipazione nella gara a coppie maschile e femminile, con gli stessi binomi che ai Giochi del Mediterraneo hanno vinto argento e oro. Si parte martedì con le prime gare di singolo e, a seguire, le coppie miste e la coppia maschile.