Biliardo: una vittoria e due sconfitte per i sammarinesi Zafferani e Costantini a Portorose

Nel fine settimana si è svolto la ventisettesima edizione del Meeting Internazionale Biliardo Sportivo Boccette di Portorose presso il Centro Congressi Life Class “Hotel & Spa” in Slovenia. Paolo Zafferani e Roberto Costantini hanno rappresentato i colori sammarinesi della Federazione Biliardo nelle prove individuali di specialità goriziana e a coppie. Nell’ individuale Zafferani è uscito al primo turno, mentre in coppia con Yuri Corbelli hanno vinto la prima sfida e sono stati sconfitti nella seconda partita di batteria. Epilogo non esaltante anche per Costantini, che ha partecipato solamente alla prova in coppia con Carlo Ugolini, uscendo sconfitti alla prima partita.