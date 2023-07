Cesarini: "restiamo in B grazie all'acquisto di un titolo sportivo. Obiettivo mantenerla"

Sentiamo Emanuele Cesarini

La PromoPharma San Marino sarà ai nastri di partenza della serie B maschile di volley anche nella stagione 2023/2024. La società del presidente Emanuele Cesarini ha acquisito i diritti per giocare, per il quinto anno consecutivo, nel quarto campionato nazionale. “Ci siamo riusciti grazie al rinnovato supporto della PromoPharma che, nonostante la retrocessione alla fine dello scorso campionato, ha continuato ad avere fiducia nel nostro lavoro - spiega il Presidente Cesarini -. L’obiettivo è essere competitivi partendo dal nostro gruppo storico formato da tutti giocatori sammarinesi i quali, partecipando a un campionato di grande valore tecnico, tattico e fisico, possono aumentare il loro livello di gioco”.

Per quel che riguarda la parte tecnica, Leo Gennari, direttore sportivo della società, racconta le novità in campo. “Innanzitutto, in accordo con Stefano Mascetti che fino all’anno scorso ha allenato la prima squadra, abbiamo deciso che lui continuerà a lavorare con noi conservando il ruolo di direttore tecnico e prendendosi la responsabilità di allenare la serie D maschile. Un gruppo formato soprattutto da giovani che devono aumentare il proprio minutaggio in campo in un campionato già competitivo, in modo da arrivare più pronti in prima squadra. Questa sarà affidata a Marco Ricci che fino all’anno scorso allenava under 19 e Prima Divisione. Il suo secondo sarà Davide Mussoni. Per quel che riguarda i giocatori, possiamo dire che il blocco sammarinese è confermato e che stiamo cercando di costruire una rosa che conosca la categoria. Siamo lieti di due rientri per noi importanti: Samuele Frascio che dopo un anno a Ongina (serie B), torna a rinforzare le nostre bande e Samuele Rizzi che tornerà a giostrare da libero con noi dopo l’esperienza nel Rubicone, sempre in serie B. Altri giocatori arriveranno nel corso dell’estate”.