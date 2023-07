Sentiamo Alessandra Perilli

La coppa del Mondo di Tiro a volo fa tappa in Italia a Lonato. Domani i primi 75 piattelli, in pedana per San Marino ci saranno tra gli uomini: Manuel Mancini, Alfio Tomassoni e Simone Rigoni, mentre la donne Martina Tonini e Alessandra Perilli.

Nel servizio l'intervista ad Alessandra Perilli