Decimo posto per Emanuel Santolini al Trofeo Nuoto Sub Vignola

11 le squadre iscritte al 24° Trofeo Nuoto Sub Vignola di tiro subacqueo, valido come prova selettiva del campionato italiano. La sammarinese Sub Haggi Statti è stata rappresentata da Emanuel Santolini, accompagnato da Giorgio Pierguidi. Santolini è tornato a gareggiare dopo l’infortunio alla mano che l’ha tenuto lontano per qualche tempo da allenamenti e competizioni.

Impegnato nelle specialità di tiro libero e biathlon, la prova del sammarinese è stata condizionata dalla rottura della sagola dell’asta al secondo tiro che lo ha costretto a ricorrere all’attrezzo di riserva. Santolini ha terminato le sue due prestazioni in decima posizione. La vittoria nel tiro libero è andata a Enzo Lo Piano del club Pianeta Olga, mentre nel biathlon trionfo di Primo Girolimetto del team Amici Apnea.