Europei di Atletica: Italia a quota 17 con l'oro di Fantini e l'argento di Tortu

E' già la miglior Nazionale di sempre. Dopo sole 4 giornate di gara agli Europei di Atletica, l'Italia ha già battuto il record di medaglie che risaliva addirittura a 34 anni fa – Spalato '90 – quando in tutto furono 12. A Roma sono 17, con gli azzurri che scappano nel medagliere. L'ultima meraviglia dal lancio del martello con lo splendido oro conquistato da Sara Fantini. La 26enne di Fidenza tira fuori dal cilindro un 74.18 al quarto tentativo, per staccare la tre volte campionessa olimpica e primatista mondiale Wlodarczyk che si ferma a 72.92. Fantini ha migliorato il bronzo dell'ultima edizione, diventando campionessa d'Europa.

L'altro metallo di serata arriva dalla finale dei 200 metri, anche se resta un pizzico di rammarico per Filippo Tortu. L'azzurro, favorito alla vigilia, non è riuscito a ripetere la grande prestazione in semifinale e ha fermato il crono a 20.41, scavalcato dallo svizzero Timothe Mumenthaler, oro in 20.28. Doppia medaglia per gli elvetici con il bronzo di Reais. “La vittoria era alla mia portata” - ha spiegato Tortu - “L'amarezza è tanta”. L'obiettivo ora è il pronto riscatto a Parigi.

Niente da fare, invece, per Luca Sito nei 400 metri maschili. Dopo aver centrato il nuovo record italiano in semifinale, il 21enne milanese non si ripete in finale e chiude al quinto posto in 45.04. Oro al belga Doom in 44.15, nuovo primato dei campionati europei. Nel giro di pista femminile vince la polacca Kaczmarek davanti all'irlandese Adeleke: duello spalla a spalla sul rettilineo finale, 48.98 contro 49.07. Serata da ricordare per la Svizzera, ancora sul gradino più alto del podio grazie ad Angelina Moser nel salto con l'asta. Primo sigillo continentale all'aperto per l'elvetica, dopo il titolo nel 2021 a livello indoor. La misura di 4.78 vale oro e record nazionale. Ferme a 4.73 la greca Stefanidi – campionessa olimpica ed europea in carica – e la britannica Caudery. Doppietta francese, infine, nei 3000 siepi maschili con il successo di Miellet davanti al connazionale Bedrani. Recuperato all'ultimo giro dopo la fuga iniziale e solo ottavo l'azzurro Osama Zoghlami.