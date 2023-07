Eyof 2023, la pioggia condiziona le gare su strada per Stacchini e Rossi

La seconda giornata di gare per San Marino agli Eyof in Slovenia è stata segnata dal nubifragio che si è abbattuto su Maribor e ha condizionato le gare di ciclismo su strada. La prima a scendere in pista è stata Camilla Stacchini, classe 2008, che è riuscita a portare a termine la gara con il crono di 16:50. “Siamo soddisfatti del tempo fatto registrare da Camilla - ha commentato il tecnico federale Maurizio Tura -, ha poca esperienza e il suo risultato va oltre le nostre aspettative”.

Dopo numerosi rinvii a causa della pioggia, Simone Rossi è riuscito a partire solo verso le 12.30 e ha chiuso la sua gara con il tempo di 15:58. “È stata una gara condizionata dalla pista che era molto bagnata, possiamo solo apprezzare che Simone sia riuscito a gareggiare”. Il maltempo che sta imperversando sulla città slovena ha portato ad alcuni slittamenti anche nel programma del tennis: posticipato alle 17 l’incontro di Talita Giardi contro la svedese Tiana Deng sui campi indoor.