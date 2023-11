Federazione ciclistica sammarinese riunisce le giovani promesse italiane

le intervista ai ciclisti Simone Velasco, Lorenzo Milesi, Filippo Barroncini

Il Presidente della federciclismo Valter Baldisserra ha portato il suo saluto complimentandosi con i giovani ciclisti che si sono messi in luce nella stagione che sta per chiudersi. Tra loro il Campione Italiano in linea 2023 Simone Velasco. Una buona stagione anche per Lorenzo Milesi il 21enne si è laureato Campione del Mondo a Glasgow categoria under 23 ed ha indossato la maglia rossa alla Vuelta di Spagna vincendo la prima tappa. Nel 2024 correrà nella stessa squadra dello sloveno Tadej Pogačar, si tratta di Filippo Baroncini il quale ha ottenuto grandi risultati nella categoria Under 23 ed ora cerca riscatto dopo una stagione più ombre che luci.

Tra i ciclisti presenti anche Andrea Piccolo, Simone Consonni, Alexander Konychev, Matteo Fabbro, Davide Piganzoli, Manuele Boaro e Mattia Bais. Supervisione di Piotr Ugrumov, il lettone, oggi collaboratore della Federazione, sfiorò l’impresa al Giro e al Tour de France primi anni 90 facendo tremare Indurain.

Tra gli intervenuti anche i sammarinesi Pier Marino Rosti e lo storico coach Maurizio Tura. La Federazione ciclistica sammarinese, -ha ricordato Baldiserra- prenderà parte ad un importante riunione il prossimo 15 dicembre dove verranno comunicate le linee guida per il passaggio del Tour De France a San Marino il 29 giugno 2024.

Nel servizio le intervista ai ciclisti Simone Velasco, Lorenzo Milesi, Filippo Barroncini