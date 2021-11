Femminile: San Marino Academy superato in rimonta a Brescia

Il Brescia vince 3-1 in rimonta contro la San Marino Academy. Nella prima in campionato per Alain Conte, le biancoazzurre giocano una buona gara ma non basta. Nozzi è la prima a portare un pericolo dalle parti di Lonni, il portiere para. Le Titane ci provano anche con Fusar Poli direttamente su punizione. Lonni non si fa sorprendere. Il buon momento si concretizza nel vantaggio della San Marino Academy. Bel lancio di Fusar Poli per Menin, l'attaccante biancoazzurra riesce a servire Raffaella Barbieri che conclude in porta trovando la rete del vantaggio dopo 14 minuti. Le ospiti hanno un'altra buona occasione con Menin, che agganci un pallone in area conclude e manda di poco a lato. Dall'altra parte Hjohlman scappa via e mette un bel cross che non trova nessuna compagna pronta a concludere in porta. Il Brescia il gol del pari lo trova sul traversone di Galbiati con l'ex Florentia e Napoli Jenny Hjohlman che sul secondo palo batte Piazza in chiusura di primo tempo. Nella ripresa la prima occasione è sammarinese, Massa ispira Fusar Poli che riesce a calciare, ma non ad angolare. Di là ci prova Luana Merli, il tiro è respinto da Piazza. Il Brescia prova a colpire in contropiede, il pallone arriva a Braida in area di rigore, gran tiro e bella riposta di Piazza, poi la difesa libera. La partita è aperta, Menin sulla destra cerca il fondo mette il cross che arriva sul primo palo, Massa ha la palla del nuovo vantaggio. Le Titane ci provano ancora, Papaleo sulla sinistra, la numero 11 mette al centro Fusar Poli controlla e calcia in porta di mancino dal limite, Lonni blocca a terra. Il Brescia è cinico e ruba palla alla San Marino Academy che sbaglia il disimpegno. Fa tutto Cristina Merli, palla al piede entra in area e batte Piazza, è il gol del vantaggio del Brescia al 30' della ripresa. Nel finale arriva anche il 3-1 con Elisa Galbiati sugli sviluppi di un calcio d'angolo.