Sono i solo-homer di Batista e Celli a lanciare i Campioni d’Italia verso un’importante vittoria in gara1 con il Big Mat Grosseto. Un fuoricampo a testa, arrivato nel 1° inning, per un 2-0 conservato bene sul monte da Kourtis e poi “allungato” tra 4° e 6° da un attacco che ha saputo colpire al momento giusto. Nel 4-0 finale il vincente è proprio Kourtis, con salvezza per Hernandez. Perdente Faria Acosta.