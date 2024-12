Gli auguri e i progetti della grande famiglia del Tiro con l'Arco

Sentiamo Luciano Zanotti

Ci sono le 3 anime dell'Arco Sammarinese alla Festa di Auguri di Natale, orgoglio del Presidente. E' una serata per scambiarsi gli auguri, ma anche ricordare un 2024 che così bello forse se lo attendevano in pochi. Dal Titolo Europeo conquistato da Kristina Pruccoli (che ha salutato i presenti in collegamento dagli Stati Uniti) al sogno olimpico di Giorgia Cesarini. L'impegno dei club, dei rispettivi presidenti, l'amicizia e la solidarietà. I progetti per un grande 2025 di una Federazione che continua a guardare al futuro programmando il talento e lavorando sulla passione.

Nel servizio l'intervista al Presidente della Federazione Sammarinese Tiro con l'Arco, Luciano Zanotti