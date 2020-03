Gli Sport Speciali in aiuto della Protezione Civile

Il Consiglio Federale della Federazione Sport Speciali delibera una donazione di 1000€ per aiutare la Protezione Civile sammarinese in questo momento di straordinaria emergenza. Il Presidente Filiberto Felici e tutti i membri del Consiglio Federale ci tengono a dimostrare il loro supporto non solo psicologico ma anche concreto all'attività che da molti giorni tutti i medici, infermieri, forze dell'ordine, volontari della Croce Rossa ed operativi della Protezione Civile svolgono con spirito di sacrificio e di solidarietà. La FSSS si rende anche disponibile a mettere a disposizione della Protezione Civile anche i propri mezzi, tre pulmini ed un'auto, sperando questo possa servire per agevolare la logistica in caso di necessità operative contingenti.