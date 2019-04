Grande appuntamento a San Marino per il nuoto sincronizzato

Si è aperta oggi la tre giorni dedicata al nuoto sincronizzato dell'International Trofeo Spring e Spring Open, manifestazione di nuoto artistico aperta al settore propaganda, ai team nazionali e ai club agonistici. Sono 50 le società al via con oltre 1200 atlete impegnate. La seconda giornata inizierà con le gare del mattino e avrà come epilogo il galà con l'esibizione di Virginie Dedieu, vincitrice di tre mondiali e di un bronzo olimpico a Sydney. La manifestazione è organizzata dalla Chlor In Event in collaborazione con la Federazione Sammarinese Nuoto.