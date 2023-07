"Judo e abilità scolastiche": via al corso per bambini con disturbi dell'apprendimento

L'intervista a Sabrina Giglia

Un corso di judo gratuito per bambini e bambine dai 7 ai 10 anni con disturbi dell'apprendimento, a San Marino: questo il progetto ideato dalla Federazione Judo, Lotta e Aikido e la Scuola di Kata, in collaborazione con la direzione di pediatria e scuola elementare. "Judo e abilità scolastiche" il nome del corso, in programma da settembre 2023 a marzo 2024 e che coinvolgerà 20 bambini con difficoltà scolastiche legate a dislessia, disgrafia, discalculia e disortografia. I partecipanti saranno seguiti da tre insegnanti di judo e da una psicologa. "Ci sono molti studi che dimostrano come attività motorie possano aiutare bambini con disturbi dell'apprendimento - spiega la segretaria della FJLAS Sabrina Giglia, curatrice del progetto - e il judo, che prevede svolte a destra e sinistra, schemi incrociati e sequenze, permette di migliorare alcune funzioni esecutive: l'attenzione, la concentrazione, la memoria di lavoro. Ho approfondito questi studio, insieme ai maestri della scuola di Kata e della federazione, e abbiamo deciso di offrire questo corso, per aiutare questi bambini a sviluppare quelle caratteristiche e abilità che servono anche nel percorso scolastico. Il judo inoltre lavora molto su autostima, determinazione e attenzione, fondamentali nel percorso scolastico".