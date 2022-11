Stop ai quarti di finale per Serena Pellandra al Junior Masters Road to Torino, in svolgimento nel capoluogo piemontese a margine delle Atp Finals. La biancazzurra, qualificatasi alla fase finale Under 11 grazie al successo nella tappa svoltasi a Faenza, dopo aver centrato il successo agli ottavi contro Sofia Visconte, si è dovuta arrendere a Victoria Galeone con il risultato di 6-4 6-3.