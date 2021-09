Grande festa al Michigan Stadium per gli atleti che hanno vinto medaglie alle Olimpiadi di Tokyo. Tra questi anche il sammarinese Myles Amine Mularoni accolto con i compagni di Università sul terreno di gioco per celebrare i successi alle Olimpiadi. Medaglia di bronzo al collo e maglia ufficiale delle delegazione di San Marino per Myles con tanto di giro di stadio insieme agli olimpionici alla presenza di migliaia di spettatori.