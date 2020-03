La Perilli debutta in Coppa con un argento

Un argento tira l'altro in questo avvio di stagione. Splende Alessandra Perilli sempre sul podio, nel Gp di apertura in Qatar, e anche a Cipro nella prima tappa di Coppa del Mondo. Alessandra ha chiuso in testa la prima giornata di qualificazione con 72 piattelli su 75. Una gara tutta al comando anche nella secondo giornata chiusa con un totale di 117 che vale la qualifica alla finale col miglior punteggio. La finale a un colpo solo e col meccanismo di eliminazione progressiva. Così le avversarie via via vengono meno: la Caporuscio, la Gormally e anche la Salmi per cui la lotta per le medaglie si restringe al solito duo Perilli-Galvez e alla new entry polacca Bernal. Cede la spagnola, la Perilli ha un piattello di vantaggio, ma viene rimontata e superata negli ultimi 10. Resta un argento bellissimo che dice già condizioni di forma eccellenti in una stagione che, sconvolgimenti da virus permettendo, è incentrata attorno all'appuntamento di Tokyo. Le gare allo Shooting Center di Nicosia sono proseguite oggi col mixed team, in pedana la coppia sammarinese Perilli-Berti, mentre domani e giovedì toccherà a Gian Marco Berti nel Trap uomini.