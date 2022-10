La PromoPharma batte Viadana, la Titan Services cade a Coriano

Per la PromoPharma San Marino la quarta stagione in fila in Serie B comincia con un set di ritardo, ma comincia alla grande. I biancazzurri giocano un'ottima pallavolo e si impongono su Viadana per 3-1, nel quale si distinguono l'efficacia di Benvenuti e Zonzini – 18 punti a testa, col secondo sempre più a suo agio come opposto – i muri di Caselli e l'apporto di Kiva, 13 punti siglati in vari snodi cruciali dell'incontro.

Contro Viadana – che ne ha 18 di Bartoli e altri 14 cadauno di Bertoli e Silva, quella di San Marino è una prova in crescendo, coi primi due set combattuti fino alla soglia del tie break. In avvio gli ospiti partono inseguendo ma alla lunga recuperano e sorpassano, capitalizzando la seconda di due palle set per il 23-25. L'andazzo della seconda ripresa è simile, stavolta però è San Marino a strappare sul 20 pari, grazie a un errore, un attacco di Kiva e un ace di Cicconi. I biancazzurri si assicurano tre set point, gli ospiti ne annullano due ma su quello decisivo un potente attacco di Kiva vale il 25-23 della patta.

Sin qui è battaglia serrata, nel prosieguo invece è altra musica: San Marino allunga fino al 15-7 e non molla più le redini del set, chiuso con un inequivocabile 25-15. In quello che può essere già un set decisivo Viadana reagisce con l'immediato 0-4, ma è un fuoco di paglia: i titani la riprendono, sorpassano con ace di Zonzini e muro di Kiva e poi controllano fino al 25-19 da sipario.

Esordio dal sapore opposto, in D femminile, per la Titan Services, battuta 3-0 dallo Junior Coriano: 25-13, 25-16 e 25-19 i parziali, per San Marino 15 punti di Ghinelli.