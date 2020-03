Lo Sport si ferma e si allinea al decreto valido fino al 6 aprile

Sono sospesi – si legge nel decreto - gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo sia pubblico che privato. Resta, comunque, consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, previa autorizzazione da parte dei genitori nel caso si tratti di minorenni, di interesse nazionale o che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Tutto chiuso. Lo sport si allinea al decreto e fino al 6 aprile gli impianti sportivi saranno off limits.

Qualche ora prima che venisse ufficializzato il decreto i Presidenti delle Federazioni erano già stati informati della chiusura totale degli impianti. Comparsi sui social post che ne davano conferma: “il Comitato Olimpico Nazionale sammarinese dispone la chiusura di tutti gli impianti sportivi sia per l'attività individuale che per il tempo libero.

Saranno diramate al più presto nuove disposizioni per gli allenamenti riguardanti l'attività agonistica”. Questo il messaggio comparso su facebook, imminente l'ufficialità che verrà data a breve attraverso un comunicato dal Cons. Dello stesso tenore lo stop totale dalla Federcalcio. “Sospesa- si legge- ogni forma di attività negli impianti sportivi in gestione fino a nuova indicazione delle competenti Autorità. Resta consentito lo svolgimento di competizioni e sedute di allenamento degli atleti agonisti che partecipano a manifestazioni internazionali, previa autorizzazione da parte dei genitori nel caso si tratti di minorenni. Si ricorda che il mancato rispetto delle misure previste dal Decreto Legge n.44 dell’8 marzo 2020 è punibile ai sensi dell’art. 259 del Codice Penale”. Calendari stravolti – dunque- e in attesa di nuove disposizioni, il campionato sammarinese rischia di subire sensibili variazioni.