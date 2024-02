Lotta: Myles e Malik Amine agli Europei di Bucarest

Ci sarà anche San Marino agli Europei di lotta di Bucarest in programma questa settimana. A rappresentare il Titano i due lottatori Myles e Malik Amine. I due atleti saranno impegnati nelle rispettive categorie, 86 kg per Myles, 74 Kg per Malik. Sabato sono in programma qualificazioni e semifinali, il giorno dopo le finali. L’evento rappresenta un test importante in preparazione dei due tornei di qualificazione olimpica, previsti a Baku dal 5 al 7 aprile e ad Istanbul dal 9 al 12 maggio. I due atleti meglio piazzati in ogni torneo di qualificazione continentale in ciascuna delle 18 categorie di peso otterranno un posto per il proprio Comitato Olimpico. Non potranno partecipare atleti che come Myles Amine hanno già conquistato il pass per Parigi 2024.