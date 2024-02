Ultima gara per i nuotatori biancoazzurri ai mondiali di Nuoto a Doha. Giacomo Casadei ha affrontato le batterie dei 200 rana dove non è riuscito ad esprimere al meglio le sue potenzialità. Casadei ha fermato il cronometro a 2.19.60, un tempo superiore al suo personale. Giacomo Casadei e Loris Bianchi torneranno in vasca a inizio marzo per i campionati italiano assoluti a Riccione.