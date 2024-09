Nel test amichevole le Filippine s'impongono 3-1 contro un ottimo San Marino

Una serata di grande pallavolo al PalaCasadei per un test importante in vista dei Giochi dei Piccoli Stati di Andorra. Sul Titano arriva la nazionale filippina guidata da Angiolino Frigoni, tecnico di caratura internazionale, secondo di Julio Velasco negli anni della “generazione dei fenomeni”. Bel clima a Serravalle, garantito anche da una buona affluenza di pubblico per una sfida di livello. Le Filippine sono in tournée in Italia per preparare i mondiali 2025 che dovranno ospitare. Una nazionale sperimentale quella di Frigoni, che deve fare a meno di alcuni giocatori importanti, ma che si porta comunque a casa la vittoria per 3-1. L'avvio è sammarinese. La squadra di Roberto Pascucci approccia benissimo l'impegno internazionale e nel primo set chiude in vantaggio 25-22.

Le Filippine partono meglio nel secondo parziale, poi la reazione dei Titani svolta il set, con San Marino che riesce a condurre quasi tutto il parziale fino al 21 pari. Qui l'allungo ospite che porta il pareggio nel conto dei set per 25-23.

Stesso punteggio per il terzo parziale con le Filippine che arrivano anche al +7, poi i Titani iniziano a rosicchiare punti fino al -1 del 19-18 ospite. San Marino non molla, ma alla fine è 25-23 per le Filippine.

Il quarto set è di marca ospite, che lo conduce. I biancoazzurri tengono fino al 4 pari, prima di un tira e molla nel punteggio che resiste fino al 10-9 Filippine. La squadra di Frigoni allunga e va a chiudere il set 25-18. Resta un gran bel test per San Marino contro una nazionale che occupa la posizione 64 nel ranking mondiale. Una prova importante proprio in vista di Andorra 2025, il grande obiettivo della nazionale di volley che tornerà ai giochi a distanza di cinque anni.