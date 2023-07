Pesca Sportiva: a Faetano la prima prova del Campionato Sammarinese "Ragazzi"

Al lago di Faetano si è svolta la prima prova del Campionato Sammarinese di pesca sportiva riservata ai ragazzi. Nell'Under 11 vince Samuele Brighi davanti a Giovanni Rotunno e Francesco Biordi, nell'Under 15 successo per Tommaso Casadei con Mattia Guidi secondo e Leonardo Gasperoni terzo. Thomas Biordi invece trionfa nell'Under 20 seguito da Simon Moroni e Diego Penserini.

Nel frattempo si è concluso, con la consegna dei diplomi, il secondo corso estivo di pesca organizzato dalla Federazione con l'istruttore Bruno Zattini e la collaborazione di Daniela Rocconi.