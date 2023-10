E' andata in scena la terza prova del Campionato Promozionale di pesca sportiva. Il Settore A è stato conquistato da Renzo Francioni davanti a Luciano Valentini ed Elio Pelliccioni. Settore B che è andato ad Alfio Lazzarini che si è imposto su Thomas Biordi e Robert Athos Gasperoni. In classifica generale resta in testa Denis Drudi, la prossima prova – la quarta – sarà decisiva per il titolo 2023.