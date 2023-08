Poule scudetto, rivincita San Marino a Parma: vinte gara-3 e serie

San Marino batte Parma 3-2 in gara-3 dell'ultima serie di Poule scudetto e si assicura almeno il secondo posto nel girone G. Ai Titani è servito l'extra inning per avere ragione degli emiliani, in una sfida molto equilibrata. Per conoscere la classifica del gruppo bisognerà però aspettare la serie di Bologna contro Senago, ultima in classifica. In caso di tripla vittoria, la Fortitudo sarebbe prima e San Marino, seconda, sfiderebbe ai quarti di finale Modena, con Macerata o Grosseto nell'eventuale semifinale. Se Bologna cedesse almeno un incontro ai lombardi, i Titani sarebbero primi e sfiderebbero Ronchi ai quarti.