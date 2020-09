Presentata la San Marino Ekiden Marathon

Nel video l'intervista a Samuele Guiducci, presidente Track and Field

Si chiama San Marino Ekiden Marathon l'ultima idea della Track'n Field. Una competizione con 5 frazionisti a squadra che percorreranno più volte un circuito per arrivare complessivamente alla distanza di una maratona. Appuntamento il 27 settembre. Alla presentazione dell'evento che parte e arriva a Borgo Maggiore, il Capitano di Castello Federico Cavalli ha lodato l'iniziativa e si è detto orgoglioso che specie chi salirà da oltreconfine possa ammirare le bellezze del centro di Borgo. In rappresentanza della Segreteria allo Sport anche Emanuele D'Amelio ha confermato il supporto agli organizzatori che in un anno così particolare si spendono per arricchire di eventi San Marino e farlo in totale sicurezza. Sicurezza è la parola chiave grazie al rigido rispetto del protocollo Fidal e della normativa sammarinese. La competizione è inoltre l'unica manifestazione sammarinese che Wellness Foundation Technogym ha inserito nel circuito di sport e salute denominato "Wellness Week". Già una cinquantina le squadre iscritte, sarà possibile farlo online sul sito https://www.endu.net/ fino al giorno 22 settembre. Viste le numerose richieste ci saranno anche concorrenti fuori dalla classifica a squadre che affronteranno in solitaria tutto il percorso.

