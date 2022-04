Primato e imbattibilità per il San Marino Baseball

Un altra doppietta per i campioni d'Italia del San Marino Baseball che superano il Godo e mantengono il primato in classifica. La squadra di Doriano Bindi ha vinto entrambe le partite disputate sul diamante di Serravalle. 11 a 5 in gara 1 mentre nella seconda sfida, il line up sammarinese si è imposto con il punteggio di 6 a 1. San Marino mantiene anche l'imbattibilità in campionato con 8 partite vinte in altrettante gare disputate. Da segnalare l'ottima prova nel box di battuta di Angulo, Celli e Leonora e dei due lanciatori vincenti, Gabriele Quattrini e Carlos Quevedo.