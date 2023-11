Roller, rientrate a San Marino Matilde Terenzi e Matilde Mina

È rientrata dalla Cina la delegazione che ha partecipato ai mondiali di roller centrando il terzo posto del podio con Matilde Terenzi. Grande festa all'arrivo a San Marino dove erano presenti per accogliere Matilde Terenzi, Matilde Mina e il tecnico Enrico Callegarin, la presidente Anna Rosa Marchi insieme ai membri del direttivo delle federazione. Ad abbracciare le portacolori del Titano anche le altre atlete del roller sammarinese. Grande soddisfazione per Matilde Terenzi che ha confermato in Cina il podio mondiale.