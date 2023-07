Rugby 7, Gianesini: "Promozione in Conference 1 frutto dell'esperienza di Malta"

Giovanni Gianesini

Per il rugby 7 sammarinese è stato un giugno da ricordare: prima l'esordio assoluto ai Giochi dei Piccoli Stati, un girone complicato chiuso con sole sconfitte, e poi il trionfo in Conference 2, nella quale i biancazzurri hanno prevalso nel gruppo con Montenegro, Slovacchia, Estonia, Slovenia e Kosovo, centrando una storica promozione in Conference 1. Un successo, quello ottenuto nei Balcani, strettamente legato all'esperienza maturata ai Giochi di Malta, sottolinea il CT di San Marino, Giovanni Gianesini: "Siamo riusciti a sfruttare quello che è stato un test importante come i Piccoli Stati, dove ci siamo confrontati contro squadre contro squadre molto più forti di noi: questo ci ha portato un po' più di consapevolezza nei nostri mezzi. Siamo arrivati lì lì con Cipro, dove abbiamo perso per due punti, poi con altre più strutturate fisicamente e tecnicamente siamo andati un po' più in crisi. Alla fine però sono esperienze che poi ci hanno permesso di trovare i punti chiave su cui lavorare, per mettere in atto una buona prestazione in Montenegro. Lì siamo riusciti a mettere in campo tutta la voglia di rivincita accumulata a Malta, abbiamo perso una sola partita e ottenuto la promozione in Conference 1. Se rapportiamo tutto al numero di praticanti e abitanti delle nazioni partecipati al torneo, abbiamo fatto una grande opera".

Sentiamo Giovanni Gianesini, Ct San Marino