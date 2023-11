San Marino ai campionati di Inline Freestyle di Shanghai

Matilde Mina e Matilde Terenzi, accompagnate dal tecnico Enrico Callegarin, sono in viaggio per i Campionati del mondo di Inline Freestyle 2023 che si svolgeranno a Shanghai, in Cina dal 9 al 12 novembre. Sventolerà dunque anche la bandiera di San Marino al Luwan Sports Center, nel distretto di Huangpu.

Le ragazze gareggeranno in Speed Slalom, Freestyle Slalom Battle, Freestyle Slide. Partecipano con San Marino, nazioni fortissime, tra cui Cina, Thailandia, Giappone, Italia, Spagna e Polonia.

La Federazione Sammarinese Roller Sports è forte del bronzo conquistato in Slide agli ultimi campionati mondiali di Buenos Aires. La partenza parte sotto un buon auspicio, infatti nella stessa giornata è arrivata la comunicazione da parte del Comitato Olimpico Sammarinese del riconoscimento della stessa Federazione che passa da DSA a Federazione Nazionale ufficiale.