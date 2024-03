San Marino Baseball, al via gli allenamenti

Caccia alla sesta finale consecutiva e - perché no - a scucire nuovamente dal petto il tricolore a Bologna. Sono questi gli obiettivi del San Marino Baseball che si è riunito, agli ordini del manager Doriano Bindi, per l'inizio degli allenamenti. Avvio a ranghi ridotti, in attesa di avere la squadra completa ad inizio aprile. Nel frattempo sono stati ufficializzati altri 3 nuovi arrivi: Francesco Pomponi, Brian Severino e Marco Pascoli che – assieme a Di Raffaele – andranno a completare il monte di lancio Afi (Atleti di Formazione Italiana) per la stagione 2024.

La Serie A di Baseball partirà a fine aprile, esordio per San Marino fissato il 26 sul diamante di Macerata. Un primo gruppo subito impegnativo che vede pure la presenza di Bologna, Parma e le due squadre di Grosseto.

Nel servizio le interviste a Mauro Mazzotti (General Manager San Marino Baseball) e Doriano Bindi (Manager San Marino Baseball)