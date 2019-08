San Marino Junior Open alle fasi conclusive

Sono in corso a Montecchio le semifinali dei singolari della San Marino Junior Open.

Nell’Under 14 maschile ancora in scena la testa di serie numero 1 Lorenzo Sciahbasi, che ieri ha battuto al termine di una grande partita il numero 3 Philibert e se la vede con Vales. Nel torneo femminile l’unica testa di serie ancora in gara è la numero 7 Saenko, che ha superato agevolmente Diana Maria Ilie (6-1 6-2).

Nel torneo Under 16 in semifinale la testa di serie numero 6 Migani e la numero 7 Verzin, mentre nel maschile ancora in gara la testa di serie numero 5 Nicola Filippi, 6-2 6-1 a Lanza Cariccio. Al termine le finali del doppio.