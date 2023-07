San Marino Junior Open: decisi i semifinalisti

Al San Marino Junior Open, torneo ITF Under 18 in svolgimento sui campi del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo, definiti gli abbinamenti delle semifinali. Nel tabellone maschile passano il turno l’ungherese Aron Major, che ha superato con un doppio 6-4 il qualificato Alberto Velotta, e Michele Mecarelli, vittorioso sul toscano Duccio Caciolli per 6-4 6-2.

L’altra semifinale vedrà di fronte Antonio Marigliano, sesta testa di serie, autore dell'eliminazione di Noah Canonico (7-6 6-1 lo score), ed il n.1 Lorenzo Beraldo (7-5 6-1 a Pecorini).

In campo femminile, tutto facile per la romana Fabiola Marino, testa di serie n.1, che ha regolato per 6-3 6-1 Mia Chiantella e la giovanissima Ilary Pistola, vittoriosa per 6-2 6-0 sulla romana Carlotta Bassotti.

Nella parte bassa del tabellone, Lucrezia Musetti (n.8) sfiderà Caterina Novello.