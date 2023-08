San Marino Open: al via partite e dirette San Marino Rtv

Entra subito nel vivo la 30ª edizione degli Internazionali di Tennis San Marino Open, da quest’anno promossi a Challenger ATP 125 (montepremi € 145.000), che terranno banco sino a domenica 6 agosto sui campi in terra del Centro Cassa di Risparmio di Montecchio. La giornata di apertura del main draw vede infatti l’esordio del sammarinese Marco De Rossi. Il 26enne nazionale biancazzurro, in tabellone con una wild card, aprirà infatti alle 17 il programma sul Centrale affrontando il mancino torinese Edoardo Lavagno. Prime qualificazioni dalle 11. Domani in campo i big, Fognini e Goffin.

La San Marino Rtv segue dalle 20, in diretta ogni giorno sul centrale, le partite in un apposito studio allestito a Fonte dell'Ovo. Con commenti e ospiti. Copertura degli internazionali anche per Radio San Marino che sarà in diretta ogni giorno dalle 18.00 con Mirco Zani, Irol e Ausilia Bini. La redazione web seguirà ogni giorno i San Marino Open con post e reel dedicati, una sorta di dietro le quinte del torneo, scovando curiosità, personaggi e appassionati del torneo.