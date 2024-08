San Marino Open: Fognini in semifinale, battuto Gigante

Dopo lo scampato pericolo, Fabio Fognini è tornato a dare spettacolo al San Marino Open. Serviva concentrazione e un giusto approccio al match fin da subito, e il 37enne di Arma di Taggia non ha deluso le aspettative. Matteo Gigante arrivava a questo quarto di finale come possibile outsider ma, al di là di qualche brivido, il “Fogna” ha meritato l'accesso alle semifinali. Da una parte Tseng-Comesana, dall'altra Fognini-Muller. Una partita da brividi, quasi una finale anticipata. Contro il giovane tennista romano, Fognini azzanna già al principio con grandi percentuali al servizio e pochissimi errori non forzati. Gigante, però, mette in mostra tutto il suo talento e avrebbe la grande occasione quando, dopo il break sul 5-4, serve per il primo set. La pressione sale e Gigante non regge, Fognini trova prima il controbreak immediato e poi – ancora sul servizio dell'avversario – chiude 7-5. Nel secondo set il giocatore ligure delizia il pubblico del Centrale, accorso in massa, con grandi giocate e punti spettacolari. Gigante è discontinuo e con questo Fognini c'è poco da fare. Al netto di un break iniziale, il percorso è netto: “Fogna” vince 7-5 6-2 e migliora il risultato dello scorso anno, quando uscì proprio ai quarti del Challenger sammarinese.

Nel servizio l'intervista a Fabio Fognini